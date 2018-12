Merkel i Macron rozmawiali z Putinem. Nalegali na uwolnienie ukraińskich marynarzy

Trwający w Buenos Aires szczyt G20 to okazja do przeprowadzania rozmów między światowymi przywódcami. Chociaż problem konfliktu w Cieśninie Kerczeńskiej nie stanowi oficjalnego tematu spotkań polityków, to kwestia ta przewija się podczas kuluarowych rozmów. Jak donoszą zagraniczne media, z Władimirem Putinem rozmawiali m.in. Emmanuel Macron i Angela Merkel.

„Deutsche Welle” podaje, że Emmanuel Macron osobiście spotkał się z Władimirem Putinem podczas szczytu G20. Była to rozmowa nieformalna i dotyczyła ukraińskich marynarzy, którzy zostali zatrzymani przez Rosjan w ubiegłą niedzielę. Prezydent Francji nalegał, by wojskowi zostali uwolnieni. Rosyjski przywódca miał odpowiedzieć, że sprawy ukraińskich żołnierzy marynarki wojennej będą rozpatrywane przez sądy. W ślady Macrona poszła także Angela Merkel, która miała przeprowadzić „dogłębną” rozmowę z Putinem. Te doniesienia potwierdził rzecznik kanclerz, Steffen Seibert. Niemiecka polityk podczas rozmowy z rosyjskim prezydentem naciskała na „wolność żeglugi na Morzu Azowskim” . „Deutsche Welle” podaje, że spotkanie Merkel z Putinem zakończyło się małym sukcesem. Politycy mieli ustalić, że w przyszłości odbędą się czterostronne rozmowy między przedstawicielami rządów Niemiec, Francji, Rosji i Ukrainy, w celu zmniejszenia napięć w regionie Cieśniny Kerczeńskiej. Trump także rozmawiał z Putinem Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, z Putinem rozmawiał także Donald Trump. Rzeczniczka Białego Domu podkreśliła w rozmowie z mediami, że spotkanie było nieformalne i odbyło się podczas kolacji. Przypomnijmy, kilka dni temu prezydent Stanów Zjednoczonych odwołał formalne spotkanie z rosyjskim prezydentem. „Ze względu na fakt, że statki i marynarze nie zostali zwróceni na Ukrainę z Rosji zdecydowałem, że byłoby najlepiej dla wszystkich zainteresowanych stron, aby anulować moje wcześniej zaplanowane spotkanie w Argentynie z Władimirem Putinem” – napisał na Twitterze prezydent Stanów Zjednoczonych. „Czekam na kolejną ku temu okazję, jak tylko ta sytuacja zostanie rozwiązana” – dodał Donald Trump.