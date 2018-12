„Upadła Madonna z wielkim cycem” sprzedana. Za ile kupiono słynny obraz?

Jednym z głównych tematów angielskiego serialu komediowego „’Allo ’Allo!” był obraz „Upadła Madonna z wielkim cycem”. Dzieło fikcyjnego malarza holenderskiego van Klompa stanowiło wątek, wokół którego budowano intrygi. Bohaterowie produkcji uznawali obraz za arcydzieło, więc walczyli o zdobycie go na własność, by w ten sposób zapewnić sobie godne życie po zakończeniu wojny. Jak podaje BBC, rekwizyt został sprzedany w 2007 roku anonimowemu nabywcy, który wyłożył na ten cel 4 tys. funtów. Ostatnio dzieło znowu trafiło do domu akcyjnego. Tym razem „Upadła Madonna" była wystawiona na licytację w domu East Bristol w Hanham.

W rozmowie z BBC Andy Stowe, który pracuje we wspomnianym domu aukcyjnym zdradził, że obraz został sprzedany za 15 tys. funtów. Nabywcą jest kolekcjoner z Nouvion we Francji. – 15 tys. za obraz z telewizji – to po prostu fantastyczne. To więcej niż większość prawdziwych dzieł sztuki. Są tacy mistrzowie, którzy nie mogą dostać podobnej kwoty za swój obraz – powiedział Stowe. Kwota jest o tyle zaskakująca, że „Upadła Madonna” była wyceniana na 5-10 tys. funtów. Stowe zdradził, że w licytacji wzięło udział 25 osób z całego świata.