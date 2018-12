Dowódca z marynarki wojennej USA znaleziony martwy

Informacje o śmierci szefa amerykańskich operacji marynarki wojennej na Bliskim Wschodzie potwierdził na Twitterze szef operacji morskich, admirał John Richardson. W opublikowanym oświadczeniu stwierdził m.in., że „admirał Stearney był profesjonalistą, oddanym ojcem, oddanym mężem i dobrym przyjacielem”. – To druzgocące wieści – przyznał. Ciało Stearney'a znaleziono w sobotę 1 grudnia w jego rezydencji w Bahrajnie.

Ktoś przyczynił się do śmierci dowódcy?

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną śmierci wojskowego. Richardson podkreślił, że służby dochodzeniowo-śledcze Marynarki Wojennej i ministerstwo spraw wewnętrznych Bahrajnu współpracują przy dochodzeniu, by wyjaśnić okoliczności tragedii. Aktualnie nic nie wskazuje na to, by ktoś przyczynił się do śmierci Stearney’a.

Richardson przekazał, że wszystkie obowiązki związane z dowodzeniem przejął Paul Schlise, dotychczasowy zastępca Stearney’a.