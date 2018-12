To zdjęcie poruszyło internautów. Pies George'a H. W. Busha czuwa przy jego trumnie

„Misja wykonana” – napisał rzecznik byłego prezydenta w Jim McGarth w poście, który opublikował na Twitterze. Dołączył do niego zdjęcie, na którym można zobaczyć psa zmarłego prezydenta. Sally H. W. Bush, bo tak nazywa się labrador, czuwał przy trumnie z ciałem George'a Busha. Jak podaje CNN, pies ma znaleźć się na pokładzie Air Force One, którym trumna z ciałem George’a Busha zostanie przetransportowana do Waszyngtonu.

Sully to pies wytrenowany specjalnie do opiekowania się osobami chorymi. Ma teraz trafić do ośrodka dla weteranów, gdzie będzie służył potrzebującym osobom. Podobne zdjęcie z labradorem na Instagramie opublikował syn George’a Busha, były prezydent George W. Bush. „Nasza rodzina będzie tęsknić za tym psem, ale wiemy, że sprawi także wiele radości w swoim nowym domu” – napisał.

George H. W. Bush nie żyje

George Helbert Walker Bush zmarł 30 listopada w wieku 94 lat. Informacje o jego śmierci przekazał rzecznik rodziny. George H. W. Bush był 41. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Swój urząd pełnił od stycznia 1989 roku, do stycznia 1993 roku. Był ojcem prezydenta USA George'a Waltera Busha.

George H. W. Bush od lat zmagał się z poważnymi problemami ze zdrowiem. W tym roku trafiał do szpitala m.in. z powodu infekcji i niskiego ciśnienia. W kwietniu tego roku zmarła jego żona – Barbara, była pierwsza dama Stanów Zjednoczonych. Miała 92 lata.

