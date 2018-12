Były dowódca obrony Srebrenicy uniewinniony. Wyrok jest ostateczny

Był to jeden z najdłuższych procesów sądowych tego typu w historii. Ostateczny wyrok zapadł w ostatni piątek. Proces Oricia rozpoczął się 26 stycznia 2016 roku i budził w Bośni wiele emocji. Zgodnie z aktem oskarżenia, ofiarami Oricia mieli być jeńcy wojenni zamordowani w miejscowościach Zalazje, Lolici i Kunjerac. Datę rozpoczęcia procesu wyznaczono już w połowie grudnia 2015 roku. Tydzień wcześniej bowiem Międzynarodowy Trybunał w Hadze odrzucił wniosek adwokatów Nasera Oricia o wstrzymanie postępowania przed sądem w Sarajewie.

Warto przypomnieć, iż Orić został przekazany przez bośniacką straż graniczną do prokuratury 26 czerwca 2015 roku i osadzony w areszcie śledczym. Zatrzymanie Oricia w Szwajcarii nastąpiło na wniosek Serbii 10 czerwca i wywołało sprzeciw Bośni i Hercegowiny, zagrażając przebiegowi obchodów 20. rocznicy Masakry w Srebrenicy. Jednak władze Szwajcarii zdecydowały o jego ekstradycji do Bośni. Co więcej, w pierwszej instancji uwolniono go od zarzutu bezpośredniego udziału w mordowaniu serbskich cywili, obarczając jednak odpowiedzialnością za czyny podległych mu żołnierzy, za co w czerwcu 2006 został skazany na 2 lata pozbawienia wolności. Zwolniono go jednak, gdyż podczas procesu „przesiedział” w areszcie ponad 3 lata. Natomiast w 2008 roku uwolniono go od wszystkich zarzutów.

Pod koniec listopada 2015 r., Lejla Covic oświadczyła, że w sprawie Oricia uruchomiony został mechanizm ONZ dla Międzynarodowego Trybunału w Hadze. Polegał on na wstrzymaniu postępowania w sądzie krajowym w sytuacji, gdy zarzuty o zbrodnie wojenne zostały oddalone na forum międzynarodowym. Zdaniem obrońców, Orić został bowiem już uniewinniony w 2008 roku od zarzutów popełnienia zbrodni wojennych. Jednak trybunał nie podzielił tej opinii.

Piątkowy wyrok jest ostateczny.