Pałac Kensington przerywa milczenie. Mówi o relacji Kate – Meghan

„The Sun” podało, że księżna Kate i księżna Sussex miały „poważną sprzeczkę” przed ślubem Meghan i Harrego, który odbył się w maju. Według gazety Kate miała powiedzieć Meghan, aby nie „krzyczała na jej zespół”. – To niedopuszczalne, oni są moim personelem i ja z nimi rozmawiam – przytacza słowa księżnej Cambridge „The Sun”. Gazeta dotarła również do osób, które opisały całe zajście. – Ta trudna sytuacja zdarzyła się raz. Jednak obie są zdeterminowane, by utrzymywać pozytywne relacje, mimo, że ich podejście jest zupełnie inne – przekonywano.

– To się nigdy nie wydarzyło – stwierdził rzecznik Pałacu Kensington w rozmowie z „The Sun” dementując pojawiające się w przestrzeni medialnej plotki. Do nieprzyjemnej wymiany zdań miało również dojść podczas przymiarek sukienki księżniczki Charlotte. Megan nie była ponoć zachwycona kreacją dziewczynki przygotowaną na jej ślub z księciem Harrym, o czym poinformowała księżną Kate. Ta zaś miała się wtedy rozpłakać.

Od momentu ślubu Meghan i Harrego, księżna Cambridge i księżna Sussex rzadko były widziane razem. Pogłoski o zaostrzającym się sporze między nimi wróciły ze zdwojoną siłą po ogłoszeniu przez Pałac Kensington, że książę Harry wraz z żoną wyprowadzają się z kompleksu pałacowego, gdzie wraz z Wiliiamem i Kate dotychczas mieszkali. Meghan i Harry przeprowadzają się do posiadłości Frogmore Cottage. Tam będą oczekiwać przyjścia na świat swojego pierwszego dziecka.