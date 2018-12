Uczeń zgwałcił nauczycielkę w budynku szkoły. Jak do tego doszło?

Sąd Okręgowy Eksjö (szwedzka gmina położona w regionie Jönköping) uznał 20-latka winnym gwałtu, wykorzystania seksualnego i gróźb karalnych, zgodnie z dokumentami sądowymi, do których dotarli dziennikarze „The Local” .

20-latek zaatakował nauczycielkę we wrześniu w budynku szkoły średniej w Nassjo w Smalandii. W tym czasie mężczyzna miał 19 lat. Zamknął drzwi do klasy, w której znajdował się z nauczycielką, przytrzymał ją i siłą popchnął ją wgłąb pomieszczenia, gdzie później ją zgwałcił i zmuszał do innych czynności seksualnych. Nauczycielka próbowała stawiać opór i jasno dała do zrozumienia 19-latkowi, że nie jest zainteresowana kontaktem seksualnym z nim.

Mężczyznę uznano winnym w sumie dziewięciu przestępstw, w tym gwałtu, wykorzystywania seksualnego i gróźb wobec innych potencjalnych ofiar m.in. za pośrednictwem Snapchata. Oprócz dwuletniej kary więzienia, 20-latek ma zapłacić 110 tysięcy koron swojej ofierze.