Michelle Obama udziela rad księżnej Meghan. „Daj sobie czas”

Najnowszy numer magazynu „Good Housekeeping” ukaże się dopiero w styczniu. Już teraz jednak pojawiła się zapowiedź wywiadu, który znalazł się na łamach pisma. Michelle Obama zdradza tam, jakich rad chce udzielić księżnej Meghan. „Podobnie jak ja, Meghan prawdopodobnie nigdy nie marzyła, że będzie miała takie życie” – stwierdziła była pierwsza dama USA. „Presja, którą odczuwasz zarówno od innych jak i od samej siebie, może czasami być odczuwalna” – dodała.

Pośpiech niewskazany

Żona poprzedniego prezydenta Stanów Zjednoczonych radzi księżnej Sussex, by ta „dała sobie czas”. „Nie spiesz się z robieniem czegokolwiek. Pierwsze miesiące w Białym Domu spędziłam głównie martwiąc się o moje córki, upewniając się, że mają dobry start w szkole i nawiązując nowe znajomości. Dopiero później rozpoczęłam ambitną pracę” – przyznała Obama.

Rozmówczyni „Good Housekeeping” stwierdziła, że księżna Meghan może wykorzystać pozycję, którą zajmuje i „zmaksymalizować swój wpływ na innych oraz na własne szczęście". Podczas wywiadu podkreślono, że zarówno Obama jak i żona księcia Harry'ego, pracują nad „wzmocnieniem pozycji młodych dziewczyn i kobiet na całym świecie” . Świadczy o tym także wypowiedź byłej pierwszej damy. „Pod wieloma względami sprawy kobiet w dzisiejszych czasach są trudniejsze. Ale inspiruje mnie to, że tak wiele młodych kobiet, które spotkałam, odnosi zwycięstwa w niesamowity sposób” – powiedziała Obama. „W przeciwieństwie do mojego pokolenia, nie są one powstrzymywane przez społeczne przekonanie, że dziewczęta i chłopcy nie mogą robić tego samego" – podsumowała.

