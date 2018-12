Nowe badania biblistów. Znaleziono miejsce, w którym umieszczono Arkę Przymierza?

Arka Przymierza to jeden z najbardziej tajemniczych artefaktów w historii świata. Obita złotą blachą niewielka skrzynia, w której mają się znajdować m.in. tablice z 10 przykazaniami, była czczona jako tron Boga. Uważa się, że zaginęła ona około 2500 lat temu. Historia Arki i miejsce, w którym się obecnie znajduje budzi wiele emocji i rodzi mnóstwo pytań oraz spekulacji.

Według biblistów z Bible Archaeology, Search & Exploration Institute (BASE) za czasów panowania króla Manassesa skrzynia trafiła do żydowskiej społeczności w Egipcie a stamtąd została przetransportowana Nilem do Etiopii. Według chrześcijan skrzynia została ukryta w jednym z kościołów na terenie wyspy Aksum. Po przeprowadzeniu najnowszych badań okazało się, że Arka mogła zostać przetransportowana rzeką Nil do docelowego miejsca w Etiopii, gdzie teraz się znajduje.

Badacze twierdzą, że mieli okazję rozmawiać z jednym z zakonników, który sam siebie określa mianem strażnika Arki Przymierza. Mężczyzna twierdzi, że jest jedyną osobą, która może patrzeć na święty przedmiot i dlatego nie może opuszczać terenu kościoła. Bibliści zaznaczają, że nie mogą potwierdzić na pewno autentyczności odkrycia, jednak nie mogą jej także wykluczyć. – W kościele Matki Bożej z Syjonu w Aksum może spoczywać albo niewiarygodna replika biblijnej Arki Przymierza, albo prawdziwa Arka – powiedział jeden z ekspertów.