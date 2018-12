Wystawiono na sprzedaż list Einsteina. „Słowo Bóg jest dla mnie niczym innym, jak tylko słowem...”

Albert Einstein to laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Napisał tak zwany „God letter” w 1954 roku. Ten półtorastronicowy tekst wysłał do niemieckiego filozofa Erica Gutkinda. Jak zaznacza BBC, ta notatka jest postrzegana jako „kluczowa” w debacie o nauce i religii. „Ta niezwykle szczera, prywatna korespondencja została napisana rok przed śmiercią Einsteina i pozostaje najbardziej jasnym wyrazem jego poglądów religijnych i filozoficznych” – napisano w oświadczeniu domu aukcyjnego. Przewiduje się, że list może zostać sprzedany za 1,5 miliona dolarów.

Omawiany list został napisany po niemiecku. Einstein opisuje w nim, czym dla niego jest wiara. „Słowo Bóg jest dla mnie niczym innym, jak tylko słowem i wytworem ludzkich słabości” – napisał. Odniósł się również do zapisów pojawiających się w Biblii. „Biblia to zbiór czcigodnych, ale wciąż dość prymitywnych legend” – dodał. „Naród żydowski, do którego należę i w którego mentalności czuję się głęboko zakorzeniony, nie ma innej godności niż wszystkie inne narody” – poinformował.

Co ciekawe, nie po raz pierwszy wystawiono na aukcji listy Einsteina. W zeszłym roku notatka napisana do włoskiego studenta chemii została sprzedana za 6 100 dolarów, a zapiski Einsteina z 1928 roku za 103 tys. dolarów. W 2017 roku zaś inny list, w którym naukowiec przedstawił teorię szczęśliwego życia, został sprzedany na aukcji w Jerozolimie za 1 mln 560 tys. dolarów.

