Nikt nie chciał leczyć bliźniaczek chorych na anoreksję. Jedna z nich waży 36 kg

Lekarze z Rosji walczą o życia 14-letnich bliźniaczek, które cierpią na anoreksję po tym, jak agencja modelek „kazała im zmniejszyć wagę” . Maria Kokhno, gwiazda reality show, która sama pokonała anoreksję, zaapelowała o pomoc medyczną dla bliźniaczek, ponieważ – jak pisze – żaden lekarz nie chciał się nimi zająć. Wcześniej siostry zostały wypisane z innego szpitala, mimo że wciąż były bardzo chore. Do czasu, gdy trafiły ponownie do szpitala, waga Dashy spadła do 36 kilogramów, a jej siostry do 40.

– Nikt nie chciał pomóc tym dziewczynom. Ich matka prosiła o pomoc wszędzie, a szpitale odmawiały ich przyjęcia. Masha może wstać, ale Dasha tylko leży, nie może nawet podnieść głowy – mówi Kokhno. – Matka dziewczynek skontaktowała się nawet z Instytutem Żywienia w Moskwie, jednak nikt nie chciał zajmować się „żywymi trupami” – opowiada. – Agencja modelek, która zajmowała się „karierą” dziewczynek, kazała im zrzucić wagę o minimum 5 kilogramów. Obie ważyły wówczas 50 kilogramów. Początkowo dziewczyny nie jadły po 17:00, później jadły tylko posiłki gotowane na parze. Na koniec zmniejszały porcje i liczbę posiłków – mówi Kokohno.

