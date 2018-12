„Potwór z Worcester” wyjdzie na wolność. Brutalnie zabił trójkę dzieci, ich ciała położył na ogrodzeniu

David McGreavy, nazywany „Potworem z Worcester” był lokatorem rodziny i czasami opiekował się dziećmi. Twierdził, że zabił je, ponieważ jedno z nich „nie przestawało płakać” . Paula udusił w domu przy Gilliam Street w Rainbow Hill, Dawn znaleziona została z poderżniętym gardłem, a Samantha zmarła w wyniku złożonego uszkodzenia kości czaszki. Mężczyzna umieścił później ciała dzieci na kolcach żelaznego ogrodzenia, wcześniej miażdżąc je jeszcze kilofem.

Matka dzieci Elsie Urry powiedziała, że „błagała” , aby McGraeavy, który ma teraz około 60 lat, został w więzieniu. McGreavy został skazany, gdy miał 21 lat. W noc, w którą zamordował dzieci, ich mama zostawiła go z nimi na godzinę, podczas gdy pracowała w pobliskim barze. – On nabił ciała moich dzieci na ogrodowe słupy na miłość boską. Umarły w agonii. Po procesie zapewniono mnie, że zbrodnia była tak straszna, że McGreavy nigdy nie wyjdzie na wolność. Teraz czuje się zdradzona – mówi.

W dokumentach dotyczących zwolnienia z więzienia mężczyzny czytamy, że „psycholog McGreavy'ego zidentyfikował szereg czynników, które czynią mało prawdopodobnym to, że mężczyzna powtórzy taką zbrodnię w przyszłości” . Podkreślono też, że ma on „większą samokontrolę” i „nauczył się zachowywać spokój w stresujących sytuacjach” . Ewentualne wypuszczenie na wolność mężczyzny była omawiana przez władze przez co najmniej 10 lat.

