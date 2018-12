Rodzice nalegali na poród za granicą. Dwa miesiące później wyrzuciła dziecko z auta

Jak podaje USA Today, do tragedii doszło pod koniec listopada na Bali. Od pewnego czasu mieszkała tam Nicole Stasio, która zajmowała się prowadzeniem kursów jogi. Kobieta miała zmagać się z problemami natury psychicznej, co zakończyło się tragicznie. Jadąc samochodem z lokalnym przewodnikiem i kierowcą, najpierw wyrzuciła przez okno swoje dwumiesięczne dziecko. Później próbowała się zabić, sama wyskakując z pojazdu.

Depresja poporodowa?

Jak podała lokalna policja, kobieta trafiła do szpitala. Kilometr wcześniej przy tej samej drodze mieszkańcy znaleźli niemowlę. Dziecko trafiło do tego samego szpitala, co matka, gdzie zmarło około siedem godzin po wypadku. Szef policji w południowym Denpasar, Nyoman Wiarajaya powiedział w rozmowie z mediami, że 32-latka przebywała na Bali sama. Przyjechała tutaj w lipcu z rodzicami, którzy spędzili na wyspie 10 dni. Gdy ci wrócili do Stanów Zjednoczonych, ich córka postanowiła zostać i urodzić tu dziecko.

Wiarajaya podkreślił, że kobieta nie chciała zdradzić tożsamości ojca dziecka. – Sprawiała wrażenie, że to nie był jej mąż, a jej rodzina wolałaby, by urodziła dziecko za granicą, chcąc czegoś uniknąć – dodał. Śledczy odkryli, że tuż przed tragicznym zdarzeniem kobieta chciała pojechać na lotnisko i odlecieć stamtąd do swojej ojczyzny. W ostatniej chwili zmieniła decyzję.

Jak podaje Mail Online, kobieta opuściła już szpital. Poinformowano ją już, że jej dziecko nie przeżyło. Zdaniem ciotki kobiety, 32-latka cierpiała na depresję poporodową.

Czytaj także:

Dramat rodzinny. Ojciec podejrzany o molestowanie, 10 dzieci było wychowywanych przez psa