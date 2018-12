Słowacja wydaliła rosyjskiego dyplomatę. Prowadził działalność szpiegowską

Jak podaje agencja TASS, Peter Pellegrini poinformował o swojej decyzji w środę. Pracownik dyplomatyczny attachatu wojskowego ambasady Federacji Rosyjskiej został 22 listopada uznany za persona non grata. Decyzja była spowodowana informacjami uzyskanymi przez wywiad wojskowy, z których wynika, że dyplomata był zaangażowany w działalność szpiegowską przeciwko Słowacji i NATO.

„Z Federacją Rosyjską mamy standardowe relacje”