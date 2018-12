Czeska fotografka robi zdjęcia psom. Wyglądają magicznie!

Kristyna Kvapilova pochodzi z Czech. Jest fotografką. 21-letnia kobieta skupia się przede wszystkim na robieniu zdjęć psom. Kobieta często podróżuje ze swoim 7-letnim owczarkiem australijskim. Swojego psa o imieniu Charlie nazywa „nauczycielem, a także najlepszym i najwierniejszym modelem”. Kvapilova wielokrotnie podkreśla, że ze zwierzęciem łączy ją silna więź. „Jestem fotografem tylko dzięki Charliemu i jestem mu za to niezmiernie wdzięczna. On jest bardzo cierpliwy i mogę się wiele od niego nauczyć" – powiedziała.

Kristina Kvapilova zaznacza, że jej celem jest to, by zrobione przez nią fotografie sprawiały wrażenie wyjątkowych. Mają wyróżniać się na tle tych, które codziennie robią właściciele swoim pupilom. Dodatkowo dla Kvapilovej bardzo ważne jest to, by na fotografiach uchwycić prawdziwą naturę psów i ich osobowości. Czy jej się to udaje? Sprawdźcie sami.