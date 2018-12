Neonaziści sugerowali zabicie księcia Harry'ego. Wśród podejrzanych 17-latek

Jak podaje BBC, wśród mężczyzn powiązanych z grupę neonazistowską, której zarzuca się uśmiercenie pięciu osób, są 21-letni Andrew Dymock oraz 17-letni Oskar Koczorowski. Pierwszy z nich studiuje na uniwersytecie w Bath, a jego ojciec jest profesorem dentystyki. Dziennikarze podejrzewają, że to właśnie 21-latek jest liderem neonazistowskiej organizacji Sonnenkrieg Division. Sam zainteresowany stanowczo temu zaprzecza. Koczorowski z kolei ma być czołowym propagandystą, który odpowiada za projektowanie materiałów. 17-latek nie chciał rozmawiać na ten temat z dziennikarzami.

Dobry Hitler i gwałcenie policjantów

Reporterzy BBC uzyskali setki wiadomości wysyłanych między ekstremistami na serwer gier online. Wynika z nich, że w działalność grupy angażują się neonaziści z Europy i Stanów Zjednoczonych. Wszyscy z nich ukrywają się pod pseudonimami. W konwersacji udzielają się także członkowie Atomwaffen Division, czyli amerykańskiej organizacji propagującej terroryzm oraz podkreślającej konieczność zniszczenia cywilizacji i zbudowania narodowego państwa socjalistycznego. Internauci udzielający się na tej grupie gloryfikują Adolfa Hitlera, Charlesa Mansona oraz „weterana” ideologii neonazistowskiej, Jamesa Masona. To właśnie Atomwaffe jest powiązany z pięcioma morderstwami, a Sonnekrieg ma być jednym z jego pododdziałów.

Do sieci trafiły także filmy propagandowe pokazujące członków Atomwaffen biorących udział w szkoleniu na temat broni palnej. Szef brytyjskiego oddziału Sonnenkrieg pisał z kolei na forum, że chce pojechać do Stanów i tam osobiście poznać członków Atomwaffen. Podkreślał także, że chce śmierci „wszystkich funkcjonariuszy policji”, którzy powinni zostać „zgwałceni na śmierć”. W jednym z zamieszczonych postów znalazły się z kolei sugestie, że książę Harry powinien zostać zabity za to, że wziął ślub z osobą innej „rasy”. Dziennikarze BBC przekazali już dowody w sprawie policji. Na razie nie wiadomo, czy funkcjonariusze rozpoczną śledztwo.

