Kolega dusił ją na przyjęciu firmowym. Już nigdy się nie uśmiechnie

O sprawie poinformował portal Wales Online. Do zdarzenia doszło na pod koniec ubiegłego roku w Cardiff. Personel baru Cameo Club udał się na przyjęcie świąteczne, na którym była obecna także menedżerka Molly Phillips. Podczas imprezy podszedł do niej szef kuchni a zarazem kolega z pracy, Nathan Webb. Mężczyzna złapał 23-latkę za szyję i mocno ścisnął. Po chwili zwolnił ucisk, a kobieta osunęła się na podłogę. Doszło do uszkodzenia nerwów i paraliżu twarzy, z którego konsekwencjami Philipps będzie musiała zmagać się do końca życia.

Szefostwo zlekceważyło problem

Webb najpierw został zatrzymany przez policję, ale po pewnym czasie zwolniono go z aresztu i wrócił do pracy w barze. Phillips początkowo nie chciała podejmować żadnych działań w związku z incydentem. Z biegiem czasu stawała się jednak coraz bardziej nieufna i zaczęła obawiać się szefa kuchni. W międzyczasie lekarze powiedzieli jej, że paraliż jest trwały. Kobieta podzieliła się tymi spostrzeżeniami z szefostwem lokalu. W odpowiedzi usłyszała, że musi to jakoś „przeboleć” i została zwolniona z pracy. Jednocześnie zgłosiła sprawę do trybunału pracy.

Sprawa znalazła swój finał kilka dni temu. Sędzia skrytykował dyrektorów Cameo Club, którzy zlekceważyli 23-latkę. Kobieta podczas śledztwa zeznawała, że Webb był agresywny wobec innych osób pracujących w lokalu. Jednemu z członków personelu dosypywał chilli do zupy, a innemu groził. Podkreśliła, że konsekwencje tamtego zdarzenia są bardzo poważne. – Nawet gdy wyjdę za mąż, to nie będę mogła uśmiechać się na zdjęciach – zaznaczyła. Sąd orzekł, że kobieta została bezprawnie zwolniona.

