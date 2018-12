Węgorz utknął w nosie... foki. Zaobserwowano ciekawe zjawisko

Naukowcy z National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) obserwują mniszki hawajskie od 40 lat. Ostatnio jednak zauważyli dość niespotykane zjawisko. Kilkakrotnie zaobserwowano sytuację, w której węgorz utknął w nosie foki. „Nasi badacze zaobserwowali to zjawisko trzy lub cztery razy" – poinformowano. „Nie wiemy, czy to tylko dziwna anomalia, czy zjawisko, które w przyszłości będzie pojawiać się częściej” – dodano w komunikacie opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej. Mniszka hawajska to gatunek ssaka płetwonogiego z rodziny fokowatych. Te zwierzęta są zagrożone wymarciem.

Mniszki hawajskie zdobywają pożywienie poprzez wciskanie pysków w szczeliny raf koralowych, pod skały, a także w piasek. Szukają więc pożywienia w takich miejscach, w których często chowają się węgorze. Być może właśnie w wyniku takiej sytuacji węgorz utknął w nosie foki. Zakłada się również inną wersję wydarzeń. „Być może foka zjadła węgorza, chciała go zwrócić, a on wyszedł niewłaściwym otworem" – podano. „Być może nigdy się tego nie dowiemy" – dodano w komunikacie. NOAA poinformowała, że węgorze z nosów fok zostały „łagodnie i skutecznie usunięte”.