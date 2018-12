Wiewiórka za kierownicą? Fotograf zaskakuje pomysłami

Geert Weggen jest fotografem. Robi zdjęcia dość nietypowym modelom, a mianowicie wiewiórkom. Te zwierzęta muszą sprostać wyzwaniom, które wymyśla Weggen. Fotograf daje wiewiórkom rekwizyty, dzięki którym zdjęcia stają się wyjątkowe. Na fotografiach można zobaczyć między innymi tańczące, czy malujące wiewiórki, a także siedzące na koniu, czy przy fortepianie. Jedno jest pewne – Geert Weggen zaskakuje pomysłowością.

– W lesie, który znajduje się blisko mojego domu jest około 12 wiewiórek – powiedział fotograf. Podobno zwierzęta bywają początkowo nieufne, ale z biegiem czasu przyzwyczajają się do artysty, który „zapewnia im pożywienie". Geert Weggen, by uchwycić niepowtarzalne momenty stara się robić zdjęcia zwierzętom niepostrzeżenie, z ukrycia. Jego fotografie są publikowane w gazetach, książkach, a także kalendarzach. Prezentowane są również w telewizji. Weggen zamieszcza wykonane przez siebie zdjęcia w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje go prawie 16 tys. osób.