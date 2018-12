Jego córka znęcała się nad rówieśnikami. Dał jej nauczkę, która stała się viralem

Matt Cox, ojciec 10-letniej Kristen, wrzucił na Facebooka wideo ukazujące, jak jego córka idzie pieszo do szkoły, a on jedzie za nią samochodem. Dziewczynka w ramach kary za znęcanie się nad swoim rówieśnikiem w szkolnym autobusie, musiała sama iść do szkoły, która znajduje się 8 kilometrów od jej domu. Film, który zamieścił mężczyzna w portalach społecznościowych ma już ponad 15 milionów wyświetleń.

Ojciec dziewczynki mówi w trakcie nagrania, że „znęcanie się jest nie do przyjęcia” . – To jest mój sposób na to, żeby do tego nie dochodziło w moim domu – tłumaczy. Cox podkreśla, że wiele dzieci uważa, że to ich przywilej, że rodzice odwożą ich do szkoły, a prawda jest taka, że wcale tak nie jest. – Wiem, że wielu z was nie zgodzi się z tym, co robię. Ale robię to, co uważam za słuszne, żeby dać mojej córce lekcje i powstrzymać ją przed znęcaniem się nad innymi – dodaje.

W komentarzach pod wideo część rodziców zgodziła się ze sposobem wymierzenia kary przez Coxa. Inni jednak zwracali uwagę, że 10-latka może się czuć zastraszana przez ojca. Internauci piszą też o tym, że ojciec robi z dziewczynki pośmiewisko, umieszczając wideo z nią w roli głównej na Facebooku. A jakie są wasze opinie?