Twierdzi, że pies „wywąchał” u niej raka. „Zawdzięczam mu życie”

Historię kobiety z Madison opisał „Journal Sentinel”. Stephanie Herfel jest byłą żołnierką marynarki wojennej. W 2011 roku dostała od swojego syna psa rasy husky syberyjski. Suczka o imieniu Sierra stała się jej nieodłączną towarzyszką, a jak twierdzi Amerykanka, ocaliła też jej życie.

Wywąchała też nawroty choroby?

Pierwsze takie wydarzenie miało miejsce w 2013 roku. – Położyła nos na dolnej części mojego brzucha i wąchała go tak uważnie, że pomyślałam, iż rozlałam coś na ubrania – przyznała Herfel w rozmowie z mediami. Kobietę już wówczas pobolewał brzuch, a zachowanie czworonoga skłoniło ją do pójścia do lekarza. Podczas badań okazało się, ze ma torbiel na jajniku. Skonsultowała sprawę z ginekologiem, a dokładniejsze badanie wykazało, że znajduje się w trzecim stadium raka jajnika.

Lekarze przeprowadzili histerektomię, czyli zabieg usunięcia części macicy, oraz wycięli śledzionę. Herfel musiała także poddać się chemioterapii, która trwała do kwietnia 2014 roku. Rok później Sierra znowu zaczęła dziwnie się zachowywać. Wtedy też u kobiety wykryto powrót choroby, a historia powtórzyła się jeszcze w 2016 roku. – Sierra wywąchała mój nowotwór nie tylko za pierwszym razem, ale także odkryła dwa nawroty. Wtedy czekałam kilka miesięcy na potwierdzenie i okazało się, że miała rację – przyznała Amerykanka. – Zawdzięczam jej życie. Jest dla mnie darem z niebios – podsumowała Herfel.

Co na to lekarze? Onkolog David Kushner przyznał, że wykrycie choroby przez Sierrę nie musiało być kwestią przypadku czy szczęśliwego trafu. Dodał, że w nosach psów znajduje się nawet 300 mln receptorów, podczas gdy u człowieka jest to raptem 5 mln. Podkreślił, że psy innych ras też potrafią wykrywać nowotwory, a ich skuteczność oscyluje na poziomie 98 proc.

