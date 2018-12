Proces modyfikacji ciała rozpoczął w wieku 11 lat. Teraz 22-latek jest nie do poznania

Ethan Bramble z Nowej Południowej Walii znany też jako „Modboy”, rozpoczął proces modyfikacji ciała w wieku 11 lat. W wieku 13 lat regularnie spędzał wolny czas w salonach tatuażu i zapoznano go z procesami modyfikacji ciała. Teraz 22-letni Bramble przyznaje, że miał już ponad 40 zabiegów, które doprowadziły go do tego, jak teraz wygląda. Jak mówi, najbardziej przerażające było dla niego wytatuowanie gałek ocznych.