Nowe randkowe reality show. Uczestnikami osoby LGBT

„The Bi Life” to składający się z dziesięciu odcinków randkowy reality-show. Udział w nim biorą osoby bisekusalne, panseksualne lub takie, które swoją seksualność określają jako „płynną". Wszyscy uczestnicy jadą do Barcelony, by pod czujnym okiem kamer przeżyć „wielką przygodę i znaleźć miłość”. Osoby biorące udział w „The Bi Life” mają również dzielić się swoimi przeżyciami, a także tworzyć nowe przyjaźnie. Jak podaje portal eonline.com, program ma być przełomowy. „The Bi Life” zerwie z dotychczasowym sposobem realizacji programów randkowych.

„The Bi Life” prowadzi Shane Jeneka, który jako drag queen występuje pod pseudonimem scenicznym „Courtney Act”. Ten nowy randkowy reality-show będzie emitowany w piątki o 22.00 od 4 stycznia 2019 roku na kanale E! Entertainment.