Wybory na szefa CDU. Annegret Kramp-Karrenbauer następczynią Merkel

W pierwszej turze głosowania na przewodniczącego niemieckiej partii CDU Annegret Kramp-Karrenbauer uzyskała 450 głosów, Friedrich Merz 392 głosy, a Jens Spahn 157 głosów. Jak zaznaczał Financial Times, w drugiej turze wyborów kluczowe będą głosy tych osób, które w pierwszej popierały wizję Jensa Spahna.

II tura wyborów

W drugiej turze wyborów zwyciężyła Annegret Kramp-Karrenbauer. To ta polityk została wybrana szefową CDU. Financial Times nazywa nową liderkę „bliską sojuszniczką Angeli Merkel". Kramp-Karrenbauer zdobyła 52 proc. głosów. Jej konkurent 48 proc. poparcia.

W przemówieniu do delegatów przed głosowaniem Kramp-Karrenbauer stwierdziła, że CDU musi mieć odwagę, by „nie patrzeć z niepokojem na rywali". Jak zaznacza Financial Times, Kramp-Karrenbauer symbolizuje „kontynuację centrowej, umiarkowanej polityki prowadzonej przez Merkel”. Inną wizję przedstawił Fredrich Merz. Podkreślając konserwatywną tożsamość CDU stwierdził, że przywróci temu ugrupowaniu reputację partii „prawa i porządku", „tożsamości narodowej" i „tradycyjnych wartości". Powiedział, że „marka CDU została uszkodzona przez decyzję Merkel o otworzeniu granic kraju podczas kryzysu uchodźczego w 2015 roku”.