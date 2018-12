Brytyjska żeglarka uratowana na Oceanie Południowym. „NA STATKU!!!”

Goodall uratowana została przez 119-metrowy statek towarowy. Podano, że skorzystano z dźwigu, aby unieść kobietę na pokład. Na Twitterze Brytyjki pojawił się krótki wpis: "NA STATKU!!!".

Susie Goodall jako jedyna kobieta i najmłodsza z zawodników brała udział wyścigu Golden Globe. Gdy znajdowała się w odległości około 320 kilometrów na zachód od Ameryki Południowej, ogromny sztorm zniszczył jej łódź, pozostawiając żeglarkę ranną. W rozmowie z CNN rzecznik wyścigu Barry Pickthall przekazywał, że jedna fala wzbierała się na drugiej powodując zniszczenie łodzi. Goodall przekazała przy pomocy sprzętu do komunikacji, że jest „mocno posiniaczona i ranna”. Wiadomo było ponadto, że z łodzi ocalał kadłub i pokład, jednak żeglarka utraciła maszt i osprzęt.

Organizator wyścigu poinformował, że początkowo, gdy kobieta rozmawiała z nimi przy pomocy sprzętu do komunikacji przekaząła, że "nie chce porzucać łodzi". "Byłą w szkoku, musieliśmy jej uświadomić, że to, co się stało, jest poważniejsze niż przypuszcza" – przekazał.

Gdy jej łódź trafiła na sztorm, Susie Goodall była na czwartym miejscu w wyścigu Golden Globe.