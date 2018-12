„Polskie obozy śmierci” w amerykańskim portalu. Interweniowała ambasada

W internetowym wydaniu magazynu USA Today pojawiło się omówienie wywiadu ze Stevenem Spielbergiem w 25. rocznicę premiery filmu „Lista Schindlera”. Dziennikarze stwierdzili, że tytuł filmu pochodzi od listy Żydów, którzy zostali uratowani przez niemieckiego przedsiębiorcę Oskara Schindlera z „polskich obozów koncentracyjnych”.

Przeciwko takiemu stwierdzeniu zaprotestowała ambasada Polski w Stanach Zjednoczonych. „Nie było polskich obozów koncentracyjnych, ale niemieckie, nazistowskie obozy budowane i działające na okupowanej polskiej ziemi w czasie II wojny światowej” - napisali w oświadczeniu przedstawiciele placówki dyplomatycznej prosząc o natychmiastową korektę artykułu.

Kilkanaście minut później dziennikarze zmienili tekst. W nowej wersji artykułu opublikowanego na łamach portalu USA Today zaznaczono, że poprzednim tekście pojawił się błąd. „USA Today” to dziennik rozchodzący się w nakładzie ponad miliona egzemplarzy i docierający codziennie do ok. 6 mln czytelników. Tytuł ma także swoje wydanie internetowe.

Czytaj także:

Są powiązani z krakowskimi pseudokibicami. Zorganizowali przemyt imigrantów do Polski