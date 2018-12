Nie żyje obrończyni praw człowieka. Miała 91 lat

Ludmiła Aleksiejewa zmarła w sobotę w Moskwie w wieku 91 lat. „Dzisiaj w Moskwie zmarła najstarsza rosyjska działaczka na rzecz praw człowieka, Ludmiła Aleksiejewa, członek Rady ds. Praw Człowieka, szefowa Moskiewskiej Grupy Helsińskiej” – napisano w oficjalnym komunikacie agencji TASS. – Powiedzieć, że będziemy za nią tęsknić, to nie powiedzieć nic. To ogromna strata dla całego ruchu obrony praw człowieka w Rosji – powiedział Michaił Fiedotow.

Od 1976 roku Ludmiła Aleksiejewa należała do Moskiewskiej Grupy Helsińskiej, która zajmowała się kwestią praw człowieka. W lutym 1977 roku pod groźbą aresztowana została zmuszona do emigracji i wyjazdu do USA. W 1993 roku Aleksiejewa powróciła do Rosji. Trzy lata później stanęła na czele Moskiewskiej Grupy Helsińskiej. W latach 1998−2004 przewodniczyła Międzynarodowej Federacji Helsińskiej. W 2002 roku znalazła się w składzie Komisji Praw Człowieka przy Prezydencie Rosji.

