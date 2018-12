Protesty „żółtych kamizelek” we Francji. 135 osób zostało rannych

Minister spraw wewnętrznych Christophe Castaner poinformował, że podczas sobotnich protestów „żółtych kamizelek” 135 osób zostało rannych. Wśród poszkodowanych jest 17 policjantów. Blisko 1000 osób zostało zatrzymanych.

Jak podaje washingtonpost.com, Christophe Casataner oszacował, że w sobotę w Paryżu demonstrowało 10 tysięcy „żółtych kamizelek”. W całej Francji protestowało 125 tysięcy osób. Castaner powiedział, że przejawy agresji w czasie demonstracji są „nie do przyjęcia". Protesty odbyły się pomimo wycofania się rządu z zapowiadanej podwyżki akcyzy na paliwo.

Protesty „żółtych kamizelek” we Francji

W sobotę 8 grudnia 2018 roku Le Parisien podało, że 34 osoby trafiły w ręce policji jeszcze przed rozpoczęciem manifestacji, ponieważ obawiano się, że wykorzystają one protest do starć z policją i wywołania zamieszek. Krótko po rozpoczęciu protestu doszło do starć manifestujących z policją, która użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych.

W kilku regionach Francji aby uspokoić sytuację wprowadzono zakaz organizowania demonstracji od piątku do niedzieli wieczorem. W całym kraju trwa wielka mobilizacja sił policyjnych. W gotowości pozostaje ponad 89 tysięcy funkcjonariuszy. Minister spraw wewnętrznych Christophe Castaner zapewnił, że stosowne służby są w stanie maksymalnego pogotowia.

Z ogromnymi utrudnieniami muszą liczyć się turyści, którzy w ten weekend przebywają w stolicy Francji. Wiele słynnych obiektów takich jak wieża Eiffla, Łuk Triumfalny czy Sainte-Chapelle są zamknięte dla zwiedzających. Wiele oper i teatrów odwołało spektakle. Z kolei dyrektorzy muzeów takich jak Luwr, d'Orsay, Grand Palais czy Centre Pompidou poinformowali o zamknięciu placówek w sobotę 8 grudnia. Podobne środki ostrożności zastosowano w kilku obiektach w Bordeaux.