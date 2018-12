Fryzjer pracuje od... 96 lat. Nie zamierza przestać

Anthony Mancinelli pracuje w stanie Nowy Jork. 107-letni fryzjer stylizuje włosy klientów od 96 lat. – Zacząłem pracę, gdy miałem 11 i pół roku – powiedział Mancinelli w rozmowie z BBC. Fryzjer opowiedział również, w jaki sposób zachowuje tak dobrą kondycję, która pozwala mu zarówno pracować, jak i cieszyć się życiem. – Kiedy robię zakupy, ludzie patrzą, co wybieram i kupują to samo. Chcą wiedzieć, co sprawia, że jestem w takiej formie – powiedział mężczyzna. – Mówiłem im, że jem to samo, co inni – dodał śmiejąc się.

Fryzjer podkreślił, że praca jest czynnością, która jest dla niego bardzo ważna. Opowiedział również o swojej sytuacji rodzinnej. – Moja żona nie żyje. Jestem sam od 14 lat. Mimo że odeszła wciąż cieszę się życiem takim, jakim jest. Codziennie odwiedzam ją na cmentarzu przed przyjściem do pracy – dodał. Anthony Mancinelli przyznał, że stara się być aktywnym człowiekiem. – Nie mogę siedzieć w domu nic nie robiąc. Muszę się czymś zajmować. To sprawia, że czuję się młodszy – powiedział.