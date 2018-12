Została okrzyknięta najpiękniejszą niemiecką policjantką. Dostała ultimatum

Adrienne Koleszar została wezwana na spotkanie z szefem policji Horstem Kretzschmarem. Do poniedziałku 10 grudnia 2018 roku musi zdecydować, czy wybiera służbę, czy karierę. Jak podaje portal The Sun, szefowie Niemki są „niezadowoleni z powodu publikowanych przez kobietę roznegliżowanych zdjęć w mediach społecznościowych". „Adrienne chciałaby wiedzieć, czy komisarz poświęci tyle samo czasu na rozwiązywanie zagadek kryminalnych, ile poświęca jej działaniom na Instagramie” – podaje portal. Rzecznik policji powiedział, że „Koleszar nie podjęła jeszcze decyzji o swojej przyszłości".

Adrienne Koleszar to 34-letnia policjantka, która pracuje w Dreźnie. W sierpniu informowaliśmy, że kobieta zaskoczyła swoich fanów na Instagramie informując, że wzięła urlop i ma zamiar go spędzić na Florydzie. W jej mediach społecznościowych pojawiają się dziesiątki zdjęć z wakacji. Policjantka głównie pokazuje się na nich w strojach kąpielowych i sportowych, zachęcając swoich obserwujących na Instagramie (jest ich ponad 589 tysięcy) do zmiany stylu życia i uprawiania sportów. Kobieta udzielała porad o fitnessie i zdrowym odżywianiu.