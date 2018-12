„Najgorszy morderca w Rosji” skazany na dożywocie. To były policjant

Michaił Popkow przez prawie dwie dekady terroryzował swoje rodzinne miasto Angarsk, położone w obwodzie irkuckim w Rosji. „The Guardian” opisał ze szczegółami zbrodnie, których dopuścił się mężczyzna. Popkow zwabiał kobiety do samochodu późno w nocy, a następnie gwałcił je i mordował narzędziami, które miało pod ręką, m.in. siekierami i łopatami.

Sąd wydał wyrok

W poniedziałek 10 grudnia, sąd w syberyjskim mieście Irkuck skazał Popkowa na dożywocie. Akt oskarżenia obejmował 56 morderstw dokonanych w latach 1992-2010. To kolejny proces 54-latka. W 2015 r. sąd orzekł, że Popkow był winny 22 zabójstw w tym samym okresie. – Nie ma żadnych wątpliwości, że Popkow popełnił te morderstwa – powiedział prokurator obwodu irkuckiego. – Wskazał miejsca, w których pochował ciała i opisywał swoje ofiary ze szczegółami. Wskazywał na tatuaże, kolczyki i inne charakterystyczne elementy – dodał.

Jak tłumaczył swoje czyny?

Dlaczego proces mordercy ciągnął się tak długo? Jak podaje „The Guardian”, Popkow pozostawał bezkarny aż do momentu, gdy śledczy powiązali go z przestępstwami z 2012 r. Wykorzystali do tego celu badania DNA i opis jego samochodu. W sądzie Popkow nie okazywał skruchy i twierdził, że karał kobiety za niemoralne zachowanie. W wywiadzie z 2015 roku morderca udzielił wywiadu rosyjskiemu tabloidowi „Komsomolskaja Prawda”, w którym przekonywał, że jego ofiary „zostawiały swoich mężów i dzieci”.

