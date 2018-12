Głosowanie w sprawie Brexitu oficjalnie przełożone

Theresa May przełożyła głosowanie ws. Brexitu z obawy, że Izba Gmin i tak odrzuci rozwiązanie wypracowane podczas rozmów z przedstawicielami Unii Europejskiej. – Nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, że to porozumienie jest dobre i uwzględnia wyniki referendum – stwierdziła Theresa May. Premier Wielkiej Brytanii przyznała, że gdyby głosowanie zostało przeprowadzone zgodnie zp lanem, to umowa zostałaby odrzucona. Jak podaje BBC, sprzeciw wobec umowy zapowiadała cała opozycja oraz około 100 politykó z Partii Konserwatywnej. May dodała, że najwięcej kontrowersji wzbudza kwestia tzw. mechanizmu awaryjnego, który dotyczy Irlandii Północnej.



Lider opozycyjnej Partii Pracy Jeremy Corbyn ocenił, że premier May poprzez przełożenie głosowania próbuje zyskać ostatnią szansę na ocalenie umowy. w jego opinii jeśli nie zostaną do dokumentu wprowadzone fundamentalne zmiany, wówczas premier powinna podać się do dymisji a warunki Brexitu powinni negocjować inni politycy. – Grzecznie sugeruję, że w dojrzałym i szanującym się środowisku pozwolenie izbie na zabranie głosu byłoby właściwym i oczywistym ruchem – stwierdził spiker niższej izby parlamentu John Bercow.

Głosowanie mogłoby odbyć się w przyszłym tygodniu lub nawet zostać przełożone na początek stycznia, ponieważ ostateczny termin głosowania to 21 stycznia. „The Guardian” przypomina, że działania May mogą wprawdzie osłabić ją wizerunkowo, ale także dać niezbędny czas na negocjacje z Unią Europejską oraz tymi z parlamentarzystów, którzy sprzeciwiają się wypracowanemu rozwiązaniu.

Wielka Brytania może wycofać się z Brexitu?

Przypomnijmy, w poniedziałek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał orzeczenie dotyczące prawnych możliwości jednostronnego wycofania się Zjednoczonego Królestwa z procesu opuszczania UE. Stwierdzono, że Wielka Brytania może wycofać się z decyzji o Brexicie bez zgody pozostałych państw Wspólnoty. Ponadto sędziowie orzekli, że można to zrobić bez zmiany warunków członkostwa Wielkiej Brytanii.

Już 4 grudnia rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) poinformował, że Wielka Brytania ma możliwość wycofania wniosku o wyjście z UE. W niewiążącej opinii Manuel Sanchez-Bordona podkreślił, że w tej sprawie nie ma żadnych przeszkód prawnych. Wydane orzeczenie jest odpowiedzią na pytania prejudycjalnego szkockiego sądu. Jak podaje BBC, grupa szkockich polityków chciała dowiedzieć się, czy Wielka Brytania może odwołać Brexit bez zgody innych państw członkowskich UE.