Uzdrowiciel Joao de Deus oskarżany o gwałty na pacjentkach

Skandal wokół 76-letniego Joao Teixeiry de Farii wybuchł w miniony piątek. Wtedy to w programie nadawanym przez Globo Television opublikowano obciążające samozwańczego terapeutę materiały. Wśród oskarżających go kobiet jest holenderska choreograf Zahira Leeneke Maus. Pozostałe oskarżycielki, pochodzące z Brazylii, pozostają anonimowe. Kobiety twierdzą, że 76-latek zmuszał je do masturbacji i seksu oralnego, twierdząc, że to jedyny sposób na przekazanie „oczyszczającej energii” . Maus oskarża Farię także o gwałt.

Wszystkie kobiety, które miały paść ofiarami Farii, są w wieku około 30 lat. Uzdrowiciel miał je molestować od 2010 roku w swoim „duchowym szpitalu” w mieście Abadiania. Joao Teixeira de Faria opublikował oświadczenie, w którym zaprzeczył oskarżeniom. Mężczyzna tłumaczy, że w ciągu minionych 44 lat pomógł tysiącom osób, a w trakcie terapii nie stosował żadnych „niewłaściwych praktyk” .

