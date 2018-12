NASA pochwaliła się odkryciem. Na asteroidzie znaleziono wodę

Jak podaje CNN, sonda OSIRIS-REx zbliżyła się do Bennu, po czym rozpoczęła obserwacje, które trwały od połowy sierpnia do początku grudnia. Tydzień temu sonda znalazła się na tyle blisko ciała niebieskiego, by uzyskać dokładniejsze pomiary. Odkryto, że na powierzchni Bennu znajdują się hydroksyle lub cząsteczki atomów tlenu i wodoru. Naukowcy NASA twierdzą, że związki z grupy hydroksyli są zamknięte w minerałach ilastych. Oznacza to, że asteroida weszła kiedyś w interakcję z wodą. Bennu jest za mała, by sama mogła przyjmować wodę, ale prawdopodobnie kiedyś była częścią większej asteroidy, na której znajdowała się płynna woda.

Naukowcy z NASA odkryli, że powierzchnia asteroidy jest bardziej kamienista niż się spodziewano, i znajduje się tam dużo głazów. Oznacza to, że badacze będą musieli wykonać więcej obserwacji z mniejszej odległości, aby upewnić się, jakie próbki będą mogli pobrać z powierzchni. To nie nastąpi jednak wcześniej niż w 2020 roku.

Uderzy w Ziemię?

Przypomnijmy, sonda OSIRIS-REx została wystrzelona w kosmos dwa lata temu. Z informacji NASA podawanych w sierpniu tego roku wynikało, że sonda cały czas zbliża się do asteroidy Bennu. Astronomowie szacowali, że obiekt może dotrzeć do celu już na początku grudnia. To kolejny krok w kierunku pobrania z planetoidy próbek na potrzeby badań specjalistów. Ich analiza jest dla NASA niezwykle ważna, ponieważ według prognoz Bennu mogłaby uderzyć w Ziemię już 25 września 2135 roku. Mimo że prawdopodobieństwo, że Bennu wtedy zderzy się z naszą planetą wynosi zaledwie 1:2700, naukowcy wolą monitorować sytuację i zebrać jak najwięcej informacji.

Ostatnio NASA opublikowała w sieci fotografię, na której zarejestrowano planetoidę Bennu z odległości 330 kilometrów od sondy OSIRIS-REx. Na pokładzie sondy znajduje się specjalistyczny sprzęt: zestaw kamer OCAMS (PolyCam, Mapcam oraz SamCam), spektrometr termiczny OTES, spektrometr w zakresie widzialnym i podczerwonym OVIRS, wysokościomierz laserowy OTA oraz spektrometr rentgenowski REXIS.

