Znaleziono ciała himalaistów, którzy zaginęli ponad 30 lat temu. „To zamknięcie rozdziału”

Ciała pochodzących z Islandii Kritinna Runarssona i Thorsteinna Gudjonssona zostały znalezione przez amerykańskiego wspinacza w listopadzie. 55-letni obecnie Steve Aisthorphe ze Szkocji w 1988 roku wspinał się wraz ze swoimi przyjaciółmi z Islandii na Pumori – szczyt na granicy między Nepalem a Chinami w paśmie Himalajów. Podczas ekspedycji Aisthorphe poważnie zachorował i powiedział swoim kompanom, aby dalej poszli bez niego. Ostatni raz Runarsson i Gudjonsson byli widziani żywi na 18 października 1988 roku. W listopadzie tego roku ich szczątki odnalazł amerykański himalaista u podnóży lodowca, poniżej trasy wspinaczki, co sugeruje, że wpadli do szczeliny u jej podstawy.

Grupa miejscowych wspinaczy zniosła ciała himalaistów do Katmandu, stolicy Nepalu, gdzie je skremowano. W uroczystości uczestniczyli krewni mężczyzn, którzy zabrali później ich prochy do Islandii. W chwili tragedii narzeczona Runarssona była w ciąży. Syn himalaisty ma teraz 30 lat i był jednym z członków rodziny, którzy wyruszyli do Katmandu.

Kiedy himalaiści zaginęli Aisthorpe szukał ich przez dwa tygodnie. – Nigdy nie czułem się tak samotny, jak w dniu, kiedy wróciłem do naszego obozu. Kiedy szedłem w górę, desperacko miałem nadzieję, że Kritinn i Thorsteinn być może w tym czasie zeszli do naszego obozu i teraz śpią w swoich śpiworach – opowiada. Pięć dni po tym, jak himalaiści widziani byli po raz ostatni, zaczęły ich poszukiwać służby. Po kilku tygodniach bezskutecznych poszukiwań Airsthorpe wrócił do Szkocji. O dwójce swoich przyjaciół usłyszał trzy tygodnie temu. Jak tłumaczy, skontaktował się z nim filmowiec, z którym współpracował w celu nakręcenia dokumentu o całej sprawie.

„W ciągu ostatnich trzech tygodni wydarzyły się dwie rzeczy. Jedna to zamknięcie pewnego rozdziału, a druga to to, że znów jesteśmy wszyscy razem” – pisze Aisthorphe. Podkreśla, że niedługo wybiera się na Islandię, aby spotkać się z rodzinami himalaistów. „W tym tygodniu wygrzebałem swój pamiętnik z tego okresu i to, co zauważyłem, to jak ważna była dla mnie w tym czasie moja wiara” – dodaje.

