24-letnia pielęgniarka zachęca, aby skończyć z wymówkami. Podnosi ciężary i wywołuje szok u mężczyzn

Page Mills ma ponad 230 tysięcy obserwujących na Instagramie. Pracuje w szpitalu przez 40 godzin tygodniowo. Mimo to przez sześć dni w tygodniu regularnie trenuje na siłowni. Tłumaczy, że mimo, iż jest ciągle w biegu i cały czas coś robi, to właśnie daje jej impuls do dalszego działania.

24-latka odkryła w sobie zamiłowanie do fitnessu, gdy ukończyła studia magisterskie i zdała sobie sprawę z tego, że wcale nie ćwiczy. Teraz poświęca na to dwie godziny przez pięć lub sześć dni w tygodniu. Jak motywuje się do ćwiczeń? Jak mówi, w domu nie ma telewizora, co samo w sobie daje jej mnóstwo wolnego czasu, ponieważ nie poświęca go na oglądanie seriali, filmów czy programów. Dodaje też, że przez to, że rehabilituje ludzi, którzy nigdy mogą już nigdy nie chodzić, zaczęła doceniać to, co ma.

W tej chwili może robić przysiady ze sztangą obciążoną ciężarem 155 kilogramów. – Słyszę, jak ludzie mówią, że nie mają czasu na siłownie. W tym czasie jednak spędzają od dwóch do trzech godzin dziennie przed telewizorem. Wydaje mi się, że na wszystko co kochasz, znajdzie się czas. Dla mnie to trening jest ważniejszy – mówi. – Często spotykam mężczyzn, którzy mówią mi: „WOW, możesz podnieść więcej niż ja” – dodaje.

Czytaj także:

Robi zdjęcia... pingwinom. „Wcale im to nie przeszkadza”Czytaj także:

Theresa May mówi jak Gollum: Mój ssskarbie… Parodia stała się hitem