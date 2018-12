W Radzie UE odbyło się wysłuchanie Polski. Minister z Francji mówiła o niepokoju wśród obywateli

Jak podaje RMF FM, wysłuchanie w sprawie praworządności odbyło się we wtorek w Radzie Unii Europejskiej. Frans Timmermans stwierdził, że według niego działania podjęte przez polski rząd w sprawie Sądu Najwyższego rokują dobrze, ale wciąż istnieją wątpliwości prawne. Podkreślił, że ustawa o SN wciąż nie weszła w życie, więc sędziowie wracający do orzekania teoretycznie wciąż są na emeryturze. Wiceszef Komisji Europejskiej mówił także o nierozwiązanych kwestiach takich jak nominacje do KRS, skarga nadzwyczajna czy Trybunał Konstytucyjny.

„Krok w dobrym kierunku”

Głos w sprawie zabrał także wicepremier i minister spraw zagranicznych Belgii. Didier Reynders jeszcze przed rozpoczęciem wysłuchania powiedział, że chciałby, by przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w maju 2019 roku UE wypracowała nowe rozwiązania ułatwiające kontrolę praworządności we wszystkich krajach członkowskich.