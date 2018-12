Strzelanina w Strasburgu, trwa pościg za napastnikiem. Dwie osoby nie żyją, co najmniej 11 jest rannych

Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych potwierdziło, że mamy do czynienia z „poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego” w mieście i wezwało mieszkańców do pozostania w domach. Podano, że strzelanina miała miejsce w pobliżu jarmarku bożonarodzeniowego na jednym z centralnych placów miasta – Place Kleber. Wstrzymano ruch w tym miejscu – nie kursują tramwaje, ani samochody. Policja otoczyła teren kordonem. Służby podały, że napastnik został zidentyfikowany i jest poszukiwany. Miał on też zostać ranny w wymianie ognia.

Lokalny dziennikarz Bruno Poussard poinformował na Twitterze, że słyszał w na swojej ulicy e centrum miasta kilkanaście strzałów – na początku jeden czy dwa, później serię. Emmanuel Faulon, rzecznik prasowy Parlamentu Europejskiego napisał z kolei na Twitterze, że po ataku wybuchła „panika” i że policja z bronią biegała po ulicach.

Zastępca burmistrza Strasburga Alain Fontanel napisał na Twitterze: „Strzelanina w centrum Strasburga. Dziękuje wszystkim za pozostanie w domach do czasu, aż nie wyjaśnimy sytuacji” .

W rozmowie ze stacją BFM TV jeden z lokalnych sklepikarzy stwierdził, że ludzie biegali wszędzie i zapanował totalny chaos, co trwało przez około 10 minut. Parlament Europejski, który ma swoją siedzibę w Strasburgu został zamknięty – nikt nie może wejść ani wyjść z budynku.

Brytyjski eurodeputowany Richard Corbett donosi na Twitterze, że jest w restauracji w centrum miasta, w której zamknięto drzwi. Poinformował, że z nieoficjalnych informacji wynika, że w wyniku strzelaniny zginęły trzy osoby.