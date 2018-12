Wypadek w Disneylandzie. Są poszkodowani

We wtorek 11 grudnia 2018 roku doszło do wypadku w pobliżu Epcot. Kilkanaście osób zostało przewiezionych do szpitala.

Wypadek miał miejsce we wtorek w pobliżu Disney World's Epcot Center. Epcot to edukacyjny park tematyczny Disneya na Florydzie. Jak podaje fox35orlando.com, kierowca autobusu należącego do parku rozrywki Walt Disney World wjechał w tył innego pojazdu. Został ukarany mandatem za nieostrożną jazdę. W wyniku zdarzenia piętnaście osób trafiło do szpitala. Autobus przewoził 51 osób. Porucznik Kim Montes potwierdził, że poszkodowani odnieśli „niewielkie obrażenia”. Świadek zdarzenia, który udostępnił zdjęcia z wypadku na Twitterze, poinformował, że pasażerowie byli przewożeni do szpitala przez pogotowie. Przedstawiciele Walt Disney World odnieśli się do sprawy. Potwierdzili w rozmowie z Fox News, że doszło do wypadku. Poinformowali również, że obrażenia gości „nie zagrażały ich życiu". – Bezpieczeństwo naszych gości i pracowników jest dla nas najważniejsze – zapewniał rzecznik. Jak podaje Fox News, Walt Disney World współpracuje z Florida Highway Patrol w celu pełnego wyjaśnienia okoliczności wypadku. Czytaj także:

