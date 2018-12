Jest wniosek ws. odwołania Theresy May ze stanowiska szefowej Partii Konserwatywnej

Theresa May nie cieszy się ostatnio dobrą sławą. Jak podaje BBC, 48 polityków Partii Konserwatywnej chce złożyć wniosek o partyjne wotum nieufności dla premier May. Deputowani domagają się ustąpienia May ze stanowiska szefowej Partii Konserwatywnej, ponieważ w ich opinii premier nie radzi sobie z wyzwaniami, jakie stoją obecnie przez Wielką Brytanią. Za procedurę odpowiada przewodniczący parlamentarnej komisji 1922, która zrzesza polityków Partii Konserwatywnej niepełniących rządowych funkcji. To do niego zgłaszają się posłowie chcący odwołania premier z funkcji szefowej partii.

Przełożone głosowanie



Theresa May przełożyła głosowanie ws. Brexitu z obawy, że Izba Gmin i tak odrzuci rozwiązanie wypracowane podczas rozmów z przedstawicielami Unii Europejskiej. – Nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, że to porozumienie jest dobre i uwzględnia wyniki referendum – stwierdziła Theresa May. Premier Wielkiej Brytanii przyznała, że gdyby głosowanie zostało przeprowadzone zgodnie zp lanem, to umowa zostałaby odrzucona. Jak podaje BBC, sprzeciw wobec umowy zapowiadała cała opozycja oraz około 100 politykó z Partii Konserwatywnej. May dodała, że najwięcej kontrowersji wzbudza kwestia tzw. mechanizmu awaryjnego, który dotyczy Irlandii Północnej.



Lider opozycyjnej Partii Pracy Jeremy Corbyn ocenił, że premier May poprzez przełożenie głosowania próbuje zyskać ostatnią szansę na ocalenie umowy. w jego opinii jeśli nie zostaną do dokumentu wprowadzone fundamentalne zmiany, wówczas premier powinna podać się do dymisji a warunki Brexitu powinni negocjować inni politycy. – Grzecznie sugeruję, że w dojrzałym i szanującym się środowisku pozwolenie izbie na zabranie głosu byłoby właściwym i oczywistym ruchem – stwierdził spiker niższej izby parlamentu John Bercow.

