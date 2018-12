Gdzie jest teraz dziewczynka, która przed laty spędziła 11 dni w syberyjskiej tajdze? Dziennikarze sprawdzili

Karina Czikitowa zaginęła 29 lipca 2014 roku. Ostatni raz widziana była w swoim domu we wsi Olom na Syberii. Rodzina podejrzewała, że dziecko poszło do lasu, by odnaleźć swego ojca. Matce dziewczynki udało się skontaktować z mężem dopiero po 4 dniach. Dopiero wtedy zorientowała się, że 3-latka nigdy go nie odnalazła. Wówczas rozpoczęły się poszukiwania dziecka. Jak się okazało, dziewczynka wyruszyła do lasu ze swoim psem. Pies ogrzewał dziecko w nocy. Temperatury po zmroku spadały do 6 stopni Celsjusza. Karina spała w wysokich trawach, co dodatkowo utrudniało poszukiwania. 3-latka przez 11 dni żywiła się owocami leśnymi i piła wodę z rzeki.

Dziecka szukało około 100 osób. Gdy już chciano porzucić poszukiwania, do domu wrócił pies, który wyruszył z dziewczynką do lasu. Ratownikom udało się odnaleźć ścieżkę, którą przeszedł czworonog. Dzięki temu odnaleziono 3-latkę. Dziewczynka nie miała na stopach butów, jednak po badaniach okazało się, że jest jedynie pogryziona przez komary i ma kilka niegroźnych otarć skóry.

Balet i marzenia dziewczynki

Cztery lata później Karina jest gwiazdą w Jakucji. Uczy się tańczyć i pragnie w przyszłości wystąpić w balecie "Jezioro Łabędzie". Uczy się w specjalnej szkole baletowej w Jakucku (miasto w północno-wschodniej Syberii), oddalonym około 557 kilometrów od wioski swoich dziadków – Olom. – Kiedy zaczęła lekcje, była bardzo powściągliwa, próbowała trzymać się z daleka i rozglądała się tymi swoimi wielkimi, przerażonymi oczami – opowiada dyrektorka szkoły Ekaterina Ammosowa. – Teraz się bardzo zmieniła, stała się otwarta, towarzyska, przyjazna i niezależna. Ma bardzo wielu przyjaciół – dodaje.