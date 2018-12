Dziesięć stalowych prętów przebiło ciało pracownika fabryki. Zdjęcia są przerażające

Jedna z maszyn w chińskiej fabryce porcelany w prowincji Hunan Hunan uległa awarii. W wyniku tego zdarzenia w ciało 49-letniego mężczyzny, który pracował na nocnej zmianie, wbiło się 10 metalowych prętów. Sześć z nich przebiło prawe ramię mężczyzny, a pozostałe inne części ciała. Jak podaje Daily Mail, Zhou został uderzony przez spadające ramię uszkodzonego robota, na którym były zamontowane ostrza.

49-letni Zhou najpierw został przewieziony do lokalnego szpitala, a następnie z powodu ciężkich obrażeń został przeniesiony do Xiangya Hospital of Central South University. Podczas trwającej całą noc operacji lekarze stwierdzili, że jeden z metalowych prętów minął tętnicę zaledwie o 0,1 mm. Lekarze oceniają stan pracownika fabryki jako stabilny. Zhou będzie poddawany dalszemu leczeniu, by jak najszybciej powrócił do pełni sił. Po przejściu operacji, w czasie której chirurdzy wyjęli z ciała mężczyzny 10 metalowych prętów, Zhou jest w stanie poruszać prawą ręką.