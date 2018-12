Ciąg dalszy afery z Huawei w roli głównej. Zatrzymano kolejnego Kanadyjczyka

Jak podaje BBC, informacja o zatrzymaniu Michaela Spavora została potwierdzona w czwartek. Biznesmen mający powiązania z rządem Korei Północnej został aresztowany w Chinach pod zarzutem szkodzenia bezpieczeństwu narodowemu. Tym samym dołączył do swojego rodaka, Michaela Kovriga, który w areszcie przebywa od kilku dni. Według zachodnich mediów, decyzje władz w Pekinie mają bezpośredni związek z zatrzymaniem Meng Wanzhou.

O co chodzi ze sprawą Huawei?

Przypomnijmy, do jej aresztowania doszło 1 grudnia w Vancouver. Chociaż szczegóły dotyczące tego zdarzenia nie zostały ujawnione, to wiadomo, że Stany Zjednoczone od pewnego czasu prowadziły dochodzenie w sprawie możliwych naruszeń sankcji wobec Iranu. Meng Wanzhou, która jest córką założyciela Huawei, a jednocześnie pełni tam funkcję dyrektora finansowego i zastępcy prezesa, prawdopodobnie brała udział w tym procederze. Kobieta została zwolniona za kaucją, ale grozi jej ekstradycja do Stanów Zjednoczonych.

Amerykańskie media przekazywały z kolei, że śledztwo dotyczące Huawei było związane z potencjalnymi naruszeniami USA wobec Iranu. Jednocześnie dziennikarze podkreślają, że firma jest jednym z największych dostawców sprzętu i usług telekomunikacyjnych na świecie, a niektóre rządy obawiają się, że Pekin uzyska za jej pośrednictwem dostęp do sieci komórkowych piątej generacji i rozszerzy możliwości szpiegowania. Już wcześniej Nowa Zelandia podjęła decyzję o zablokowaniu importu sprzętu Huawei, idąc tym samym w ślady Australii, która argumentowała decyzję koniecznością zabezpieczenia bezpieczeństwa narodowego.