To najchętniej oglądane mieszkanie. Cena kusząca, gorzej z wnętrzem

Jak podaje portal mylondon.news, w serwisie Zoopla zamieszczono ofertę dotyczącą mieszkania położonego w londyńskiej dzielnicy Fulham. Oferta opiewająca na 250 tys. funtów zaintrygowała mieszkańców stolicy Wielkiej Brytanii, ponieważ taka cena we wspomnianej okolicy to prawdziwa promocja. Już sam ten fakt przyciągnął tłumy, czyniąc małe mieszkanko przy Harwood Road najchętniej oglądanym w mieście.

„Cudowna atmosfera”

Mieszkanie ma około 11 metrów kwadratowych i łączy w jednym pomieszczeniu salon, kuchnię i sypialnię. „Mieszkanie ma cudowną atmosferę, a pomieszczenia ogólnodostępne są dobrze utrzymane. Jest wyjątkowo ciche, ponieważ po obu stronach nie ma sąsiadów” - czytamy w opisie oferty. Agent odpowiadający za sprzedaż tej kawalerki dodał, że znajduje się tam „otwarta kuchnia”, co innymi słowy oznacza około metra przestrzeni między łóżkiem a zlewem. Na korzyść tej lokalizacji zdaje się przemawiać fakt, że nieopodal znajduje się stacja metra. Oferta jednak wciąż widnieje w serwisie Zoopla, co wskazuje na to, że mimo dużego zainteresowania, nikt nie zdecydował się na zakup kawalerki.

Czytaj także:

Mieszkanie Księżnej Kate wystawione na sprzedaż. Jej rodzice solidnie zarobią