Rosja broni Marii Butiny i wydala słowackiego dyplomatę

– Biorąc pod uwagę, że Butina jest więźniem politycznym, wszystko, co dzieje się wokół niej nie nic wspólnego z prawem, sprawiedliwością czy śledztwem. To jedynie nacisk polityczny i szantaż. Przeprowadza się na niej eksperymenty psychologiczne. Poprzemy jej każdą linię obrony, jak robimy to od samego początku – powiedziała Zacharowa. Amerykańscy prokuratorzy twierdzą, że Butina zbierała informacje od amerykańskich polityków, z którymi nawiązywała bliskie relacje.

Podczas konferencji prasowej w Moskwie Zacharowa odniosła się również do wydalenia słowackiego dyplomaty, który w Rosji został uznany za persona non grata. – Jak wiadomo, w listopadzie słowackie władze wydaliły z kraju rosyjskiego dyplomatę wojskowego. Zgodnie z przyjętą praktyką, takie nieprzyjazne działania spotykają się z proporcjonalną odpowiedzią. Kilka dni temu Rosja uznała słowackiego dyplomatę wojskowego za persona non grata. Ma opuścić kraj w ciągu dwóch dni – poinformowała rzeczniczka

Maria Butina. Rosjanka oskarżona o szpiegowanie na rzecz Moskwy