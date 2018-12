Niespodziewana zmiana trasy samolotu. Na pokładzie znaleziono... ludzkie serce

Pasażerowie niedzielnego lotu do Dallas musieli przeżyć niemałe zdziwienie, gdy kapitan poinformował ich, że konieczna będzie zmiana trasy z powodu... serca. Jak donosi „Seattle Times” , zszokowani uczestnicy lotu zaczęli sprawdzać, ile czasu organ może pozostawać poza ciałem w czasie poprzedzającym przeszczep. Mimo niespodziewanej zmiany planów, nie brakowało głosów osób podekscytowanych uczestnictwem w operacji ratowania życia.

Jak podaje USA Today, organ, który znaleziono na pokładzie samolotu Southwest Airlines, miał zostać odebrany na lotnisku w Seattle. Zamiast tego serce wysłano jednak omyłkowo w dalszą drogę, co odkryto dopiero, gdy samolot znalazł się już w powietrzu. Z doniesień mediów wynika, że komunikat pojawił się około trzy godziny po starcie, podczas gdy zdaniem ekspertów maksymalny czas przechowywania serca to cztery do sześciu godzin.