Kobieta przeszła operację usunięcia nadmiaru skóry. Pokazała swoją przemianę

Annie McManis twierdzi, że w czasach, kiedy chodziła do szkoły była prześladowana, co „prowadziło do przyrostu jej masy ciała i złego stanu zdrowia psychicznego". – Czułam się samotna, rozczarowana i zawstydzona. Czułam się bezwartościowa i ciągle wątpiłam w siebie – powiedziała. – Byłam swoim największym krytykiem – dodała McManis. Stan zdrowia kobiety z biegiem czasu się pogarszał. W wieku 21 lat odczuwała silne lęki, a wciąż zwiększająca się waga wywołała niepokojące objawy. Kobieta cierpiała na depresję, miała wysokie ciśnienie krwi i bóle stawów.

Przełomowym momentem okazało się zdiagnozowanie u Annie McManis stwardnienia rozsianego w 2016 roku. Wtedy też kobieta postanowiła zacząć doceniać swoje zdrowie „o wiele bardziej niż dotychczas". – Mam tylko jedno życie, więc zdecydowałam się na to, by żyć jego pełnią – powiedziała McManis. Kobieta zaczęła ćwiczyć, a także zmieniła nawyki żywieniowe. Zrzuciła ponad 50 kg. Jednak jak sama twierdzi, wykonana przez nią praca była prawie niezauważalna, ponieważ po odchudzaniu został jej „zwisający nadmiar skóry”. Dlatego też zdecydowała się na operację, którą przeszła w 2018 roku. – Teraz czuję się o wiele bardziej pewnie i jestem podekscytowana na samą myśl o zakupach – stwierdziła. Annie McManis publikuje zdjęcia przedstawiające jej przemianę w mediach społecznościowych.

Czytaj także:

Zrzuciła ponad 50 kg bez ćwiczeń. Dzięki prostej metodzie