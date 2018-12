Kanibale usłyszeli wyrok. „Byli zmęczeni jedzeniem ludzkiego mięsa”

33-letni Nino Mbatha i 32-letni Lungisani Magubane stanęli przed sądem w High Court w prowincji KwaZulu-Natal w RPA za zamordowanie w 2017 roku 24-letniej kobiety. Sąd uznał, że mężczyźni zabili Zanele Hlatshwayo, by zdobyć jej części ciała. Skazał mężczyzn na dożywocie. Sędzia Peter Olsen stwierdził, że są oni winni „najbardziej odrażającej zbrodni". – To, co się wydarzyło w tym przypadku jest naprawdę okropne – powiedział. Według „The Witness” Magubadne złożył szczegółowe zeznania, w których dokładnie opisał swoje działania podczas dokonywania morderstwa. Sędzia dodał również, że sposób, w jaki złapano mężczyzn, był „niezwykły".

Nino Mbatha pojawił się na posterunku policji i oznajmił funkcjonariuszom, że potrzebuje pomocy. Początkowo policjanci sądzili, że mężczyzna ma problemy ze zdrowiem psychicznym. Wszystko się zmieniło, gdy Mbatha wyjął z torby… ludzką rękę i nogę. Jak podaje portal abc.net.au, Mbatha powiedział, że „jest zmęczony jedzeniem ludzkiego mięsa”. Po aresztowaniu mężczyzny, który pojawił się na posterunku policji, doszło do kolejnych zatrzymań. Funkcjonariusze odnaleźli także więcej fragmentów ciała kobiety.

