Piosenka „Blurred Lines” jest plagiatem. Robin Thicke i Pharrell Williams muszą zapłacić miliony

Po trwającym kilka lat procesie amerykański sąd uznał, że Robin Thicke i Pharrell Williams skopiowali piosenkę Marvina Gaye'a pt. „Got To Give It Up” przy tworzeniu własnego utworu „Blurred Lines”. Muzycy muszą zapłacić rodzinie Gaye'a 5 milionów dolarów. Co więcej, zgodnie z decyzją sądu, spadkobiercy Gaye'a będą otrzymywać także połowę zysków, które w przyszłości przyniesie przebój „Blurred Lines”. Jak podaje BBC, podczas trwania procesu Robin Thicke i Pharrell Williams byli wspierani przez 212 autorów piosenek. Wśród tych osób znaleźli się m.in. John Oates, Jason Mraz, a także członkowie Linkin Park.

Krytycznie o decyzji sądu wypowiada się Jacqueline Nguyen. Sędzia stwierdziła, że wyrok pozwolił Gaye'sowi „osiągnąć to, czego nikt wcześniej nie dokonał – zdobyć prawa autorskie do stylu muzycznego”. Dzieci Marvina Gaye'a określiły decyzję sądu jako „zwycięstwo praw wszystkich muzyków". Muzykolodzy zaś zareagowali z rozczarowaniem na orzeczenie, mówiąc, że „może ono ograniczać kreatywność twórców w przyszłości”. Tymczasem oskarżeni o plagiat muzycy wydali wspólne oświadczenie. Stwierdzili, że piosenka „Blurred Lines” powstała „z serc i umysłów jej twórców".