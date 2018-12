Odra w Finlandii. „Nieszczepiona osoba wróciła z Polski”

U trzech osób dorosłych zdiagnozowano odrę po tym, jak brali udział w nabożeństwie w kościele pod koniec listopada. W tym czasie we mszy uczestniczyło też około 100 innych osób – podał w komunikacie Pirkanmaa Hospital District. Władze podają, że dwie osoby był zaszczepione. Trzecia osoba nie była zaszczepiona i – według radia Yle – wróciła ona z Polski, gdzie musiała zarazić się chorobą. Podano, że niewykluczone, że pojawią się kolejne przypadki odry u osób, które obecne były wówczas w kościele i nie tylko.

W 1975 roku Finlandia zaczęła podawać pojedynczą dawkę szczepionkę przeciwko odrze wszystkim rocznym dzieciom, a w 1982 roku – zaczęto podawać ją w dwóch dawkach dla dzieci od roku do sześciu lat. Niektórzy urodzeni w latach 70. otrzymali jednak tylko jedno szczepienie. MMR jest potrójną szczepionką, która zapewnia ochronę przed odrą, świnką i różyczką.

Odra – objawy

Objawy pojawiają się po 10-12 dniach od zakażenia. Charakterystycznym objawem odry jest wysypka, która najpierw występuje w obrębie głowy, a później rozprzestrzenia się na całe ciało, jednak nie ona jest pierwszym, widocznym objawem. W jamie ustnej pojawiają się białe wykwity otoczone czerwoną linią (plamki Koplika), a następnie czerwona wysypka stopniowo zlewa się w plamy i obejmuje całą głowę i ciało. Są to swędzące, czerwone guzki, które zlewają się w wielkie plamy. Przed wystąpieniem wysypki pojawiają się inne objawy (2-4 dni wcześniej), takie jak złe samopoczucie, katar, gorączka, zapalenie spojówek i to one już powinny wzbudzić nasz niepokój. W tym okresie chory już zaraża innych.

